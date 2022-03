“L’amica geniale” fa impazzire gli Usa (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’amica geniale” è sempre televisione geniale The Washington Post, pagina 1, di Inkoo Kang. Le due protagoniste de L’amica geniale, l’adattamento Hbo della celebre serie di romanzi di Elena Ferrante, sono nate per fuggire. Dotate di intelligenza e aspirazione, le amiche d’infanzia Lila (Gaia Girace) e Lenu (Margherita Mazzucco) sono cresciute nella periferia di una Napoli anni ’50 devastata dalla guerra, assediata da povertà e violenza. Quest’ultima, in particolare, era terribilmente implacabile: nei negozi, da gangster rapaci; nelle strade, da militanti infiammati di destra e di sinistra; e in casa, da mariti e padri arrabbiati. La scuola sembrava la via d’uscita più ovvia quando erano ragazze, e un accidentale esperimento sociologico fu messo in moto quando Lila e Lenu, le due studentesse più ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 marzo 2022) “” è sempre televisioneThe Washington Post, pagina 1, di Inkoo Kang. Le due protagoniste de, l’adattamento Hbo della celebre serie di romanzi di Elena Ferrante, sono nate per fuggire. Dotate di intelligenza e aspirazione, le amiche d’infanzia Lila (Gaia Girace) e Lenu (Margherita Mazzucco) sono cresciute nella periferia di una Napoli anni ’50 devastata dalla guerra, assediata da povertà e violenza. Quest’ultima, in particolare, era terribilmente implacabile: nei negozi, da gangster rapaci; nelle strade, da militanti infiammati di destra e di sinistra; e in casa, da mariti e padri arrabbiati. La scuola sembrava la via d’uscita più ovvia quando erano ragazze, e un accidentale esperimento sociologico fu messo in moto quando Lila e Lenu, le due studentesse più ...

