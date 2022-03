L’ALTRO BUIO IN SALA | al cinema dal 25 marzo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In un arco temporale di immobilità, in cui anche l’attenzione mediatica – fagocitata dai risvolti sanitari, sociali e politici della pandemia – sembra non avere spazio da dedicare al, nascein, documentario scritto e diretto da Ciro Formisano. Quale materiale usa il documentario “in”? Attraverso interviste ai gestori delle saletografiche italiane e aneddoti legati al mondo delle celebrità, il documentario riporta immagini e filmati in grado di evocare l’essenza stessa della tradizionetografica al suo ultimo passaggio, quello che rende i film fruibili al grande pubblico. Un viaggio caratterizzato dalle memorie di 14 tra le più storiche saletografiche ...