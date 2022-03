L'altra eredità delle frana: il pensionato Tambroni sempre chiuso, 16 anni senza una soluzione (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - La frana del dicembre di 40 anni fa ha lasciato in eredità alla città di Ancona anche un'incompiuta alta tre piani per una superficie di 5.770 metri. È il pensionato Tambroni di via Cupa di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Ladel dicembre di 40fa ha lasciato inalla città di Ancona anche un'incompiuta alta tre piani per una superficie di 5.770 metri. È ildi via Cupa di ...

Advertising

Cisl_ER : RT @cislromagna: “La pace è un patrimonio che ci hanno dato in eredità e che dobbiamo preservare - ha detto @marinelli_franz di @cislromag… - faicislromagna : RT @cislromagna: “La pace è un patrimonio che ci hanno dato in eredità e che dobbiamo preservare - ha detto @marinelli_franz di @cislromag… - marinelli_franz : RT @cislromagna: “La pace è un patrimonio che ci hanno dato in eredità e che dobbiamo preservare - ha detto @marinelli_franz di @cislromag… - cislromagna : “La pace è un patrimonio che ci hanno dato in eredità e che dobbiamo preservare - ha detto @marinelli_franz di… - mauchiz : ISTAGMO vs. FONDINA un’altra vergogna è consumata ai danni di una bravissima concorrente #eredita -

Ultime Notizie dalla rete : altra eredità Fermate la guerra , gli chef russi sfidano il governo e chiedono la pace in Ucraina Leggi anche Una ucraina e l'altra russa, l'abbraccio di Olia e Alissa, le due chef amiche di #... condividono "il borsch e le cotolette di Kiev " che "sono la nostra eredità comune, proprio come Gogol ...

L'altra eredità delle frana: il pensionato Tambroni sempre chiuso, 16 anni senza una soluzione ANCONA - La frana del dicembre di 40 anni fa ha lasciato in eredità alla città di Ancona anche un'incompiuta alta tre piani per una superficie di 5.770 metri. È il pensionato Tambroni di via Cupa di Posatora , atteso per 23 anni - da quando la casa di riposo ...

L'altra eredità delle frana: il pensionato Tambroni sempre chiuso, 16 anni senza una soluzione corriereadriatico.it Leggi anche Una ucraina e l'russa, l'abbraccio di Olia e Alissa, le due chef amiche di #... condividono "il borsch e le cotolette di Kiev " che "sono la nostracomune, proprio come Gogol ...ANCONA - La frana del dicembre di 40 anni fa ha lasciato inalla città di Ancona anche un'incompiuta alta tre piani per una superficie di 5.770 metri. È il pensionato Tambroni di via Cupa di Posatora , atteso per 23 anni - da quando la casa di riposo ...