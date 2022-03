L’agenzia di stampa russa Ria Novosti annuncia per errore la vittoria in Ucraina: svelati così i piani di Putin sulla “nuova era” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’agenzia di stampa russa Ria Novosti ha pubblicato sabato, evidentemente per errore, un articolo in cui annunciava la vittoria della Russia in Ucraina e si spiegava l’operazione delle forze russe, annunciando l’inizio di “una nuova era“. Il lancio firmato da Petr Akopov è stato immediatamente cancellato, come ha fatto sapere il giornalista della Bbc Alistair Coleman in un tweet, citando il pezzo da lui ritrovato nella cache del sito web di Ria. “L’offensiva della Russia e del nuovo mondo”, titolava l’articolo di Akopov, pubblicato alle 8 esatte del mattino di sabato 26 febbraio: “Un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militare russa in Ucraina ha inaugurato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)diRiaha pubblicato sabato, evidentemente per, un articolo in cuiva ladella Russia ine si spiegava l’operazione delle forze russe,ndo l’inizio di “unaera“. Il lancio firmato da Petr Akopov è stato immediatamente cancellato, come ha fatto sapere il giornalista della Bbc Alistair Coleman in un tweet, citando il pezzo da lui ritrovato nella cache del sito web di Ria. “L’offensiva della Russia e del nuovo mondo”, titolava l’articolo di Akopov, pubblicato alle 8 esatte del mattino di sabato 26 febbraio: “Un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militareinha inaugurato ...

