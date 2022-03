Lady Salvini lancia “bordate” al suo Matteo: “Sono da sempre favorevole all’eutanasia” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Se cresci in mezzo a gente che ti dice le peggiori cattiverie su tuo padre, a 14 anni piangi, a Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Se cresci in mezzo a gente che ti dice le peggiori cattiverie su tuo padre, a 14 anni piangi, a Perizona Magazine.

Advertising

webmodanettv : RT @_DAGOSPIA_: MA ALLORA LADY SALVINI HA ANCHE UNA VOCE - FRANCESCA VERDINI PARLA PER LA PRIMA VOLTA E... - _DAGOSPIA_ : MA ALLORA LADY SALVINI HA ANCHE UNA VOCE - FRANCESCA VERDINI PARLA PER LA PRIMA VOLTA E... - Lady_Tremaine_8 : RT @giuliocavalli: A tutti quelli che sbeffeggiavano (giustamente) Salvini: è la linea politica dell'UE. Non male, eh? - Lady___Bi : RT @MarcoNoel19: #Salvini sa distinguere i profughi veri da quelli falsi. Chissà se è facile come riconoscere un miserabile razzista. - Lady_Marlene_ : RT @l_patrizia: Salvini: 'l'Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa dalla guerra vera. Ai profughi veri. Spesso si parla di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Salvini Stampa e Palazzo: il mondo alle prese con le tensioni in Ucraina, il governo con quelle nella maggioranza Salvini: 'È un nostro diritto migliorare le leggi in Parlamento'. E Berlusconi: 'È il momento di norme meno stringenti'. M5s: Guerra del simbolo a Conte. Lady Casaleggio attacca l'ex premier: 'Quel ...

Il vaffa del M5s a Conte e Di Maio. È gelo tra la Meloni e Berlusconi I grillini esasperati dal duello tra i due "generali" dopo la figuraccia con Lady 007 nella corsa al Quirinale. Il Cav vede Casini e lavora al riassetto del centrodestra con Matteo Salvini . Che attacca: "Giorgia ingenerosa".

Mentre Salvini propone una marcia in Ucraina, la Verdini regala una rivelazione incredibile sul tema LGBQT Periodico Italiano : 'È un nostro diritto migliorare le leggi in Parlamento'. E Berlusconi: 'È il momento di norme meno stringenti'. M5s: Guerra del simbolo a Conte.Casaleggio attacca l'ex premier: 'Quel ...I grillini esasperati dal duello tra i due "generali" dopo la figuraccia con007 nella corsa al Quirinale. Il Cav vede Casini e lavora al riassetto del centrodestra con Matteo. Che attacca: "Giorgia ingenerosa".