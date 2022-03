L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea è la chiave del negoziato con la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta circolando una pessima idea, veicolata dalle ambigue dichiarazioni dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, Josep Borrell: i 27 stati membri rinuncerebbero ai negoziati sulL’adesione di Kiev all’Unione, in cambio della fine della guerra e del ritiro della Russia dall’Ucraina. Ovviamente, è doveroso interrogarsi sulle modalità che permetterebbero di salvare la faccia del piromane del Cremlino e, allo stesso tempo, di fermare il bagno di sangue che sta provocando. Però non si può fingere che il processo di adesione all’Ue dell’Ucraina – sarebbe avviato subito, ma non immediatamente concluso – sia una minaccia per la Russia, né che il presidente russo lo consideri un atto più aggressivo delle pesanti sanzioni economiche imposte e dell’assistenza militare prestata ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta circolando una pessima idea, veicolata dalle ambigue dichiarazioni dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, Josep Borrell: i 27 stati membri rinuncerebbero ai negoziati suldi Kiev, in cambio della fine della guerra e del ritiro delladall’Ucraina. Ovviamente, è doveroso interrogarsi sulle modalità che permetterebbero di salvare la faccia del piromane del Cremlino e, allo stesso tempo, di fermare il bagno di sangue che sta provocando. Però non si può fingere che il processo di adesione all’Ue– sarebbe avviato subito, ma non immediatamente concluso – sia una minaccia per la, né che il presidente russo lo consideri un atto più aggressivo delle pesanti sanzioni economiche imposte e dell’assistenza militare prestata ...

Advertising

marcocappato : Zelensky ha posto la questione fondamentale: se l'Unione europea vuole dare una prospettiva di pace fondata sui dir… - marcocappato : L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea aiuterebbe a non limitarsi alla difesa militare, ma a porre la questione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato 'non è in agenda'. Così l'Alto rappresentante per la politi… - CiroGross : @LiaQuartapelle @pdnetwork Solo con l’adesione dell’Ucraina alla NATO la guerra può finire perché “il pazzo” non alzerà il tiro. - MilanoFinanza : L'Unione Europea risponda rapidamente alla richiesta di adesione dell'Ucraina -