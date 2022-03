L’abbraccio sul palco di Roberto Bolle alla ballerina ucraina Iana Salenko avvolta dalla bandiera del suo Paese – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo uno spettacolo che ha strappato più di una standing ovation, Roberto Bolle – invitato all’Expo di Dubai – non ha voluto ignorare la tragica situazione in cui si trova l’ucraina e ha portato la sua testimonianza contro la guerra. alla fine dello show, ha richiamato accanto a sé sul palco una delle artiste che si sono esibite con lui, Iana Salenko – star del Balletto di Berlino, ma originaria di Kiev dove vive ancora tutta la sua numerosa famiglia – e l’ha abbracciata avvolta dalla bandiera ucraina, mostrando un cartello con la scritta “Peace”. Il violinista Alessandro Quarta ha accompagnato il tutto suonando l’inno nazionale ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo uno spettacolo che ha strappato più di una standing ovation,– invitato all’Expo di Dubai – non ha voluto ignorare la tragica situazione in cui si trova l’e ha portato la sua testimonianza contro la guerra.fine dello show, ha richiamato accanto a sé suluna delle artiste che si sono esibite con lui,– star del Balletto di Berlino, ma originaria di Kiev dove vive ancora tutta la sua numerosa famiglia – e l’ha abbracciata, mostrando un cartello con la scritta “Peace”. Il violinista Alessandro Quarta ha accompagnato il tutto suonando l’inno nazionale ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

