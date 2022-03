La tennista ucraina Elina Svitolina: “Scendo in campo per la mia nazione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vestita con i colori della sua ucraina, la tennista Elina Svitolina, numero 15 del mondo, è scesa in campo per il primo turno del torneo WTA 250 di Monterrey, in Messico. Sul campo in cemento, l’atleta ha battuto per 6-2 6-1 l’avversaria russa Anastasia Potapova e, dopo la vittoria, ha dichiarato di essersi battuta non soltanto per ottenere la vittoria personale, ma soprattutto per il suo Paese, devastato dalla guerra. “Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’ucraina. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione”, ha detto Svitolina, intervistata dopo la partita. In più, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vestita con i colori della sua, la, numero 15 del mondo, è scesa inper il primo turno del torneo WTA 250 di Monterrey, in Messico. Sulin cemento, l’atleta ha battuto per 6-2 6-1 l’avversaria russa Anastasia Potapova e, dopo la vittoria, ha dichiarato di essersi battuta non soltanto per ottenere la vittoria personale, ma soprattutto per il suo Paese, devastato dalla guerra. “Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’. Sono qui per questo. Vado inper la miae faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia”, ha detto, intervistata dopo la partita. In più, ...

