La tennista ucraina Elina Svitolina: “Scendo in campo per la mia nazione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'atleta, vestita di giallo e blu, ha affrontato l'avversaria russa Anastasia Potapova nel torneo messicano: "Ogni mia vittoria sarà molto speciale". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'atleta, vestita di giallo e blu, ha affrontato l'avversaria russa Anastasia Potapova nel torneo messicano: "Ogni mia vittoria sarà molto speciale". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

SkyTG24 : Nel giorno in cui è diventato ufficialmente numero 1 del ranking mondiale, il tennista russo Daniil #Medvedev lanci… - LaStampa : Il tennista russo Rublev contro la guerra in Ucraina: 'No war, please' - infoitsport : La tennista ucraina Elina Svitolina: “Scendo in campo per la mia nazione” - Artemis72105153 : RT @Miti_Vigliero: La tennista Elina Svitolina gioca contro la russa Anastasia Potapova nel torneo Wta di Monterrey, in Messico, indossando… - serieB123 : Ucraina, Svitolina batte la tennista russa: «Sono in missione per la mia Patria» -