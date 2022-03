La svolta atlantista di Meloni? Non c’è. Quanto a Salvini… La bussola di Ocone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giorgia Meloni e Matteo Salvini divisi anche sulla politica estera e sull’appoggio incondizionato da dare all’Occidente all’Ucraina attaccata dalla Russia? A leggere molti giornali e commenti questo sarebbe il senso da dare alla rapida e inequivocabile presa di posizione di Fratelli d’Italia e alle ambiguità e ai tentennamenti, nonché ai distinguo, del leader della Lega. Al quale si imputano, fra l’altro, dichiarazioni a favore di Putin date negli anni scorsi e riproposte per l’occasione su social e media vari. In verità, con questa narrazione si contrasta il voto compatto dei due partiti sulla risoluzione presentata dal governo. E infatti la questione è un po’ più complessa di come possa apparire. Intanto, la “svolta” atlantista di Giorgia Meloni non c’è perché su questo punto il suo partito è sempre stato chiaro, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giorgiae Matteo Salvini divisi anche sulla politica estera e sull’appoggio incondizionato da dare all’Occidente all’Ucraina attaccata dalla Russia? A leggere molti giornali e commenti questo sarebbe il senso da dare alla rapida e inequivocabile presa di posizione di Fratelli d’Italia e alle ambiguità e ai tentennamenti, nonché ai distinguo, del leader della Lega. Al quale si imputano, fra l’altro, dichiarazioni a favore di Putin date negli anni scorsi e riproposte per l’occasione su social e media vari. In verità, con questa narrazione si contrasta il voto compatto dei due partiti sulla risoluzione presentata dal governo. E infatti la questione è un po’ più complessa di come possa apparire. Intanto, la “di Giorgianon c’è perché su questo punto il suo partito è sempre stato chiaro, ...

