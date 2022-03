La Sicilia si dota di piano valorizzazione beni confiscati

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La Regionena siper la prima volta di una "Strategia regionale per ladei" che prevede alcune azioni per rendere più efficiente e trasparente la restituzione alla comunità die aziende sottratti alla criminalità, anche grazie al sostegno progettuale ed economico. Il documento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro voluto dall'assessorato all'Economia, in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza, è stato approvato dal governo regionale e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans dal presidente Nello Musumeci, dall'assessore all'Economia Gaetano Armao e dal dirigente responsabile del Coordinamento in materia dialla criminalità organizzata ...

himeralive : Beni confiscati alla mafia, Musumeci: «Per la prima volta Regione si dota di una strategia di valorizzazione»… - AnsaSicilia : Beni confiscati: molti in Sicilia ma scarso utilizzo. Musumeci, Regione si dota piano strategico di valorizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia dota

il Fatto Nisseno

...la prima volta Regione sidi una strategia di valorizzazione" La Regione Siciliana siper ... ben 14.315 (pari a circa il 37,5%) si trovano in; di questi 7.126 sono già "destinati", ...La Regione Siciliana siper la prima volta di una "Strategia regionale per la valorizzazione dei beni confiscati" che ... ben 14.315 (pari a circa il 37,5%) si trovano in; di questi 7.126 ...La Regione Siciliana si dota per la prima volta di una “Strategia regionale ... ben 14.315 (pari a circa il 37,5%) si trovano in Sicilia; di questi 7.126 sono già “destinati”, sia per finalità ..."Per la prima volta il governo regionale ha individuato un percorso per puntare a nuove opportunità di sviluppo, fornire servizi innovativi e creare occupazione proprio grazie ai beni sottratti alla c ...