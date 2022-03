La Russia minaccia guerra atomica: cosa rischia la Sicilia? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra a cui stiamo assistendo oggi è forse la peggiore dalla seconda guerra mondiale, che ha avuto come campo di battaglia la civilissima Europa. Adesso, a 80 anni di distanza la situazione sembra dirigersi verso un punto di non ritorno. Anche allora iniziò così. Hitler, con la scusa di difendere le popolazioni irridenti della Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laa cui stiamo assistendo oggi è forse la peggiore dalla secondamondiale, che ha avuto come campo di battaglia la civilissima Europa. Adesso, a 80 anni di distanza la situazione sembra dirigersi verso un punto di non ritorno. Anche allora iniziò così. Hitler, con la scusa di difendere le popolazioni irridenti della.News.

