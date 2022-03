La prima profuga da Kiev giunge a Monreale | un viaggio durato 5 giorni | Tatiana | “Il mio bambino ha bisogno di cure”

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– Dall’arrivo della telefonata ha avuto solo 15 minuti per prendere il, abbracciare il marito e abbandonare. Comincia così, venerdì scorso, il lungoche porteràYevtuchova, giovane donna Ucraina, tra le braccia della madre.ha raggiunto la città disolamente la notte di lunedì 28 febbraio. 4dopo essere riuscita a sfuggire, appena in tempo, all’accerchiamento della città diad opera delle truppe russe, aiutata dallo zio residente in Lituania. Con una automobile l’ha aspettata lungo la linea di confine tra la Polonia e l’Ucraina. Dopo undiversiè riuscito a portarla all’aeroporto di Varsavia. Qui ...