La pedagogia digitale? Roba da intelligence Parola di Violante

"Nel conflitto la democrazia è soccombente". Così ha esordito Luciano Violante, presidente della Fondazione "Leonardo", intervenendo al Master di intelligence dell'Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Violante ha sostenuto che "bisogna saper distinguere le crisi dalle trasformazioni, poiché si procede per rotture e non per continuità come evidenziano le tendenze costanti delle democrazie. Nei momenti di crisi i sistemi autoritari sono avvantaggiati poiché prevalgono nei tempi brevi, mentre nei tempi medi si impongono le democrazie. Saper distinguere però non è per niente semplice, a causa della disinformazione che si mescola all'informazione". Il docente ha quindi affermato che "reale e falso, nel virtuale, che è immateriale, hanno le stesse caratteristiche. Se vediamo qualcosa non per forza corrisponde alla realtà.

