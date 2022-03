La mostra di Roberto Alfano racconta le ambiguità del paesaggio e dell’identità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Più che un, è un’esperienza. Il mondo dell’artista lodigianoè un’evocazione di nebbie, pianure e solitudini. È una storia e insieme un percorso in una dimensione e in un tempo – la bassa, la fine del XX secolo – trasfigurati, dove gli echi delle mode delle città arrivano da lontano e diventano passioni, come il casco e i motorini. La(la prima personale) si chiama “Miraggio inferiore”, apre il 3 marzo fino al 29 aprile ed è curata da Piergiorgio Caserini. Èla quinta ospitata nella galleria ArtNoble di Milano, in zona Feltre, nata da appena un anno dalla verve dell’italo-inglese Matthew Noble, nella sua missione di ricerca di arte e bellezza. di Michela PedrantiIl lavoro diè, fin dal titolo, una metafora: evoca l’illusione ottica provocata nell’aria dalle ...