La minaccia di Lavrov: "La terza guerra mondiale sarebbe nucleare". Dagli Usa: "Putin aveva avvertito Trump" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sostenuto in una intervista rilasciata all'emittente panaraba Al-Jazeera che "la terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante", citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest'ultimo ha affermato che "l'alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale". "Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con Kiev, ma la parte ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, dopo che dal Cremlino era stato ribadito che "la delegazione russa oggi pomeriggio aspetterà quella ucraina nel luogo stabilito per i colloqui", secondo quanto riporta il sito russo Sputnik.

