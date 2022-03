La maestra della fotografia Vivian Maier era una tata sottopagata: nei suoi scatti chi sta ai margini è al centro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vivian Maier in un auto ritratto Una delle maestre della street photography mondiale di lavoro faceva la tata sottopagata. Professione, svolta dalla fotografa Vivian Maier per 40 anni, che condizionerà straordinariamente il suo occhio. A dircelo sono i suoi scatti: nelle strade newyorkesi o di Chicago degli anni Cinquanta, Maier fotografa spesso il disotto, l’accanto, “quello che generalmente non si nota, che non si osserva, che non ha importanza. Quello che succede quando non succede nulla: gli istanti residuali della vita sociale cui nessuno presta attenzione“, spiega Anne Morin, curatrice della mostra Inedita, ai Musei Reali di Torino fino al 29 giugno. A colpire la fotografa, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022)in un auto ritratto Una delle maestrestreet photography mondiale di lavoro faceva la. Professione, svolta dalla fotografaper 40 anni, che condizionerà straordinariamente il suo occhio. A dircelo sono i: nelle strade newyorkesi o di Chicago degli anni Cinquanta,fotografa spesso il disotto, l’accanto, “quello che generalmente non si nota, che non si osserva, che non ha importanza. Quello che succede quando non succede nulla: gli istanti residualivita sociale cui nessuno presta attenzione“, spiega Anne Morin, curatricemostra Inedita, ai Musei Reali di Torino fino al 29 giugno. A colpire la fotografa, ...

