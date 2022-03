La guerra in Ucraina vista da un prof di italiano in fuga da Kiev con la famiglia (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Quando è iniziata la guerra col mio vicino ridevamo. Non ci sembrava reale. Ora i russi hanno occupato le nostre case». Taras Lazer ha 33 anni e tante passioni diventate lavori: è professore universitario, esperto di letteratura italiana, traduttore, sceneggiatore di documentari, manager e compositore della sua band musicale (Mavka). Fino a una settimana fa Taras Lazer viveva a Hostomel, una cittadina vicino Kiev, insieme a sua moglie Irina e la loro bambina Anna di quattro anni. «Il mio programma, prima che iniziasse tutto questo, era di tradurre in ucraino grandi autori italiani come Pirandello, Sciascia e Pasolini», dice. La mattina del 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione, tutto è cambiato. «Verso le 6:20 di mattina mi sono svegliato di colpo. Ho visto una chiamata persa da mia zia e una da alcuni giornalisti italiani che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Quando è iniziata lacol mio vicino ridevamo. Non ci sembrava reale. Ora i russi hanno occupato le nostre case». Taras Lazer ha 33 anni e tante passioni diventate lavori: èessore universitario, esperto di letteratura italiana, traduttore, sceneggiatore di documentari, manager e compositore della sua band musicale (Mavka). Fino a una settimana fa Taras Lazer viveva a Hostomel, una cittadina vicino, insieme a sua moglie Irina e la loro bambina Anna di quattro anni. «Il mio programma, prima che iniziasse tutto questo, era di tradurre in ucraino grandi autori italiani come Pirandello, Sciascia e Pasolini», dice. La mattina del 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione, tutto è cambiato. «Verso le 6:20 di mattina mi sono svegliato di colpo. Ho visto una chiamata persa da mia zia e una da alcuni giornalisti italiani che ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - Enorazza : @CarmelaCipria10 @di_reddito Perchè sono fermi, senza cibo, senza mezzi e non sanno che l'Ucraina è contro di loro.… - Sandra45281047 : RT @Ealloraditelo: Quelli che non vogliono la guerra mi spieghino come dovrebbe difendersi l'Ucraina. Cosa dovrebbe fare per non vedere i s… -