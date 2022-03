La guerra domina lo Stato dell’Unione. “Putin ha fatto un errore” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un errore nel ritenere che Stati Uniti e partner europei non avrebbero risposto nel caso in cui Mosca avesse invaso l’Ucraina. È questo il messaggio che il presidente statunitense, Joe Biden, ha affidato nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, all’invasione russa. Per Biden quella scatenata da Putin in Ucraina è una guerra “premeditata e non provocata”. “Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia, pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto”, afferma Biden. “E pensava di poterci dividere qui a casa. Putin si sbagliava. Noi eravamo pronti”. “Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività causano più caos. Continuano a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente russo Vladimirha commesso unnel ritenere che Stati Uniti e partner europei non avrebbero risposto nel caso in cui Mosca avesse invaso l’Ucraina. È questo il messaggio che il presidente statunitense, Joe Biden, ha affidato nel suo primo discorso sullo, all’invasione russa. Per Biden quella scatenata dain Ucraina è una“premeditata e non provocata”. “Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia, pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto”, afferma Biden. “E pensava di poterci dividere qui a casa.si sbagliava. Noi eravamo pronti”. “Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività causano più caos. Continuano a ...

