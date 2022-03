La guerra di Putin cambia la politica fiscale dell'Ue (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra di Vladimir Putin cambia tutto nell'Unione europea, comprese le regole del Patto di stabilità e crescita, che non torneranno più quelle di prima. Oggi è il giorno in cui la Commissione europea doveva annunciare il ritorno a una certa forma di normalità fiscale, dopo i due anni della pandemia. All'ordine del giorno del collegio dei commissari c'è una comunicazione sulle linee guida per la politica fiscale del 2023, quando dovrebbe scadere la clausola generale di salvaguardia che nel 2020 aveva permesso di sospendere il Patto a seguito dei danni provocati dal Covid-19. Le linee guida dovevano servire da soluzione ponte, con indicazioni più qualitative che quantitative agli stati membri, in attesa di un compromesso sulla riforma delle regole ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladi Vladimirtutto nell'Unione europea, comprese le regole del Patto di stabilità e crescita, che non torneranno più quelle di prima. Oggi è il giorno in cui la Commissione europea doveva annunciare il ritorno a una certa forma di normalità, dopo i due annia pandemia. All'ordine del giorno del collegio dei commissari c'è una comunicazione sulle linee guida per ladel 2023, quando dovrebbe scadere la clausola generale di salvaguardia che nel 2020 aveva permesso di sospendere il Patto a seguito dei danni provocati dal Covid-19. Le linee guida dovevano servire da soluzione ponte, con indicazioni più qualitative che quantitative agli stati membri, in attesa di un compromesso sulla riformae regole ...

