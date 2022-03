La furia censoria che cancella la cultura nel nome della guerra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Adesso anche Fedor Dostojevskij è un putiniano. Dopo che a Reggio Emilia hannoto una mostra del fotografo russo Alexander Grosky, all’Università Bicocca di Milano censurano un corso di quattro lezioni sul grande romanziere russo. Nel corso di una diretta sui social, lo scrittore Paolo Nori, che doveva organizzare l’iniziativa, ha raccontato che “il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione, presa con la rettrice, di rimandare il percorso su Dostojevskij. Lo scopo è quello di evitare ogni tipo di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione”. Capite? Per evitare la tensione, mandiamo al macero l’intera letteratura russa. E questo dopo una settimana di: non osiamo immaginare cosa potrà accadere tra un mese. Ai tempi dei social, larusso-ucraina la stiamo affrontando con la ...