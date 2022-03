La fede per il Napoli arriva al teatro con “Il resto della settimana” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà il teatro Nuovo di Napoli a ospitare, sabato 5 marzo 2022 alle ore 21.00 (in replica domenica 6), Peppe Servillo che leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni Il resto della settimana, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo dal chitarrista Cristiano Califano. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri spagnoli a Napoli, prima e dopo la partita degli Azzurri. Un gruppo variegato di persone, senza barriere di censo, si dà appuntamento lì per commentare i fatti calcistici e non della settimana. Ciascuno svela di sé non solo la propria natura di tifoso ma anche quella umana tout court, svelando l’umore e la storia di una città meravigliosa che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà ilNuovo dia ospitare, sabato 5 marzo 2022 alle ore 21.00 (in replica domenica 6), Peppe Servillo che leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni Il, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo dal chitarrista Cristiano Califano. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri spagnoli a, prima e dopo la partita degli Azzurri. Un gruppo variegato di persone, senza barriere di censo, si dà appuntamento lì per commentare i fatti calcistici e non. Ciascuno svela di sé non solo la propria natura di tifoso ma anche quella umana tout court, svelando l’umore e la storia di una città meravigliosa che ...

