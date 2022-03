La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, i creatori: “Curiosi di sentire Suga Mama in italiano” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'intervista ai due creatori della serie La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, disponibile su Disney+. A quasi vent'anni dalla conclusione dell'originale, Penny Proud e i suoi parenti sono di nuovo tra noi, questa volta su Disney+. La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, disponibile sulla piattaforma con un episodio a settimana, è un revival palesemente ancorato nei giorni nostri ma con la stessa impostazione drammaturgica e visiva dell'originale, anche dietro le quinte: insieme al cast vocale sono tornati i due creatori, Bruce W. Smith e Ralph Farquhar (in origine solo produttore esecutivo), e abbiamo avuto modo di chiacchierare con loro via Zoom per parlare del ritorno della celebre ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'intervista ai duedella serie La: Più, disponibile su Disney+. A quasi vent'anni dalla conclusione dell'originale, Pennye i suoi parenti sono di nuovo tra noi, questa volta su Disney+. La: Più, disponibile sulla piattaforma con un episodio a settimana, è un revival palesemente ancorato nei giorni nostri ma con la stessa impostazione drammaturgica e visiva dell'originale, anche dietro le quinte: insieme al cast vocale sono tornati i due, Bruce W. Smith e Ralph Farquhar (in origine solo produttore esecutivo), e abbiamo avuto modo di chiacchierare con loro via Zoom per parlare del ritorno della celebre ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, i creatori: “Curiosi di sentire Suga Mama in italiano”… - KDisneyano : Continua ad essere senza doppiaggio @DisneyPlusIT @DisneyPlusHelp - MichaelNoviello : RT @DisneyPlusIT: Tema: rendi questo lunedì meno lunedì! Svolgimento: In arrivo questa settimana su #DisneyPlus... ???? The Walking Dead… - KabJames23 : @DisneyPlusHelp Purtroppo mi duole informarvi che “La Famiglia Proud - Più Forte e Orgogliosa” non ha ancora l’audio italiano. - KDisneyano : @IreMost @DisneyPlusIT Ormai stanno perdendo il lume della ragione, prima la famiglia Proud ora TWD ????? @DisneyPlusHelp -