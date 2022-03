La Donbass Arena, lo stadio fantasma che racconta il conflitto (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'erba della Donbass Arena è finemente tagliata, i sedili e gli interni ben tenuti, la facciata luccica. Cinquantamila posti, 360milioni di euro per costruirlo, autrice la stessa impresa edile che ha realizzato l'Etihad e l'Allianz Arena. Ha ospitato cinque partite a Euro 2012 e la semifinale tra Spagna e Portogallo, terminata 0-0. Quest'opera d'arte abbandonata dal 2014 è un simbolo della guerra in Ucraina, degli oligarchi che hanno fatto fortuna negli anni '90 e, come spesso accade, lo sport fotografa in anticipo quanto avviene sul campo della politica. La storia della Donbass Arena, dello Shakhtar Donetsk e di Rinat Akhmetov si intrecciano, raccontando di fatto il conflitto tra Kiev e Mosca. L'ultimo tecnico ad aver messo piede nella Donbass ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'erba dellaè finemente tagliata, i sedili e gli interni ben tenuti, la facciata luccica. Cinquantamila posti, 360milioni di euro per costruirlo, autrice la stessa impresa edile che ha realizzato l'Etihad e l'Allianz. Ha ospitato cinque partite a Euro 2012 e la semifinale tra Spagna e Portogallo, terminata 0-0. Quest'opera d'arte abbandonata dal 2014 è un simbolo della guerra in Ucraina, degli oligarchi che hanno fatto fortuna negli anni '90 e, come spesso accade, lo sport fotografa in anticipo quanto avviene sul campo della politica. La storia della, dello Shakhtar Donetsk e di Rinat Akhmetov si intrecciano,ndo di fatto iltra Kiev e Mosca. L'ultimo tecnico ad aver messo piede nella...

