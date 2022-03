La denuncia dello scrittore Paolo Nori | “La Bicocca ha rimandato il mio corso su Dostoevskij dicendo di voler evitare polemiche’ Ridicolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il persu. Lo scopo è quello dìogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”. È il contenuto inviato dall’Universitàdi Milano allo, il quale il 20 marzo avrebbe dovuto tenere un ciclo di quatto lezioni dedicato adal titolo “La grande Russia portatile. Viaggio sentimentale nel paese degli zar, dei soviet, dei nuovi ricchi e nella più bella letteratura del mondo”. A leggere la lettera e a dare notizia dell’annullamento è stato lui stesso in una diretta Instagram, in cui è apparso quasi in lacrime. “Non solo essere un russo vivente è ...