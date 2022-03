La denuncia dello scrittore Paolo Nori | “La Bicocca ha rimandato il mio corso su Dostoevskij dicendo di voler evitare polemiche Ridicolo”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il persu. Lo scopo è quello dìogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”. È il contenuto inviato dall’Universitàdi Milano allo, il quale il 20 marzo avrebbe dovuto tenere un ciclo di quatto lezioni dedicato adal titolo “La grande Russia portatile. Viaggio sentimentale nel paese degli zar, dei soviet, dei nuovi ricchi e nella più bella letteratura del mondo”. A leggere la lettera e a dare notizia dell’annullamento è stato lui stesso in una diretta Instagram, in cui è apparso quasi in lacrime. “Non solo essere un russo vivente è ...

Advertising

AGiambart : RT @P_Maola: La denuncia dello scrittore Paolo Nori: 'La Bicocca ha rimandato il mio corso su Dostoevskij dicendo di voler evitare polemich… - P_Maola : La denuncia dello scrittore Paolo Nori: 'La Bicocca ha rimandato il mio corso su Dostoevskij dicendo di voler evita… - ilfattovideo : La denuncia dello scrittore Paolo Nori: “La Bicocca ha rimandato il mio corso su Dostoevskij dicendo di voler evita… - gcmvtl : @BuffagniRoberto Condanna inequivocabile dell'aggressione russa, e denuncia dello scellerato interventismo delle cl… - Valeria93113820 : @rubio_chef @GuDiego78 @JeffreyLebowsky Che cosa ci ha scritto nella denuncia : mi ha fatto fare la figura dello stolto ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dello

Corriere dello Sport

... quindi, solo un racconto di due fatti di cronaca fermi nel tempo, ma è ladi un mondo che,... ridotto 10) sono in vendita alla biglietteria del teatro aperta dalle 20 la seraspettacolo; ...Pertanto, oltre laper illecita percezione del reddito di cittadinanza, è stato richiesto ...bloccato l'accredito delle somme ricevute indebitamente e che dovranno rientrare nelle casse...PESCARA – Incensurati, ma solo per l’Erario, così da ottenere il reddito di cittadinanza e vivere sulle spalle dello Stato “scroccando” uno stipendio indebito di circa 1.000 euro al mese per due anni.Tre persone arrestate e il sequestro di quasi un etto di cocaina già confezionata per la vendita, 20 cellulari e oltre 3.700 euro in contanti. È l’esito dell’operazione antidroga della polizia municip ...