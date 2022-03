La Corte penale internazionale processa la Russia per crimini di guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Anche il tribunale dell’Aia si muove in tal senso crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Ucraina sono le accuse che la Corte penale internazionale ha deciso di muovere contro la Russia. A dare la notizia è stato il procuratore capo Karim Khan, che ha detto: “data l’espansione del conflitto negli ultimi giorni, è mia intenzione prendere in considerazione ogni crimine commesso da qualsiasi parte in conflitto, in qualsiasi parte del territorio”. Una indagine preliminare è stata già condotta dalla Corte per i fatti accaduti in Crimea e nel Donbass nel 2014. A tal proposito Khan ha detto: “Sono soddisfatto che ci sia una base ragionevole per ritenere che presunti crimini di guerra e crimini ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Anche il tribunale dell’Aia si muove in tal sensodicontro l’umanità in Ucraina sono le accuse che laha deciso di muovere contro la. A dare la notizia è stato il procuratore capo Karim Khan, che ha detto: “data l’espansione del conflitto negli ultimi giorni, è mia intenzione prendere in considerazione ogni crimine commesso da qualsiasi parte in conflitto, in qualsiasi parte del territorio”. Una indagine preliminare è stata già condotta dallaper i fatti accaduti in Crimea e nel Donbass nel 2014. A tal proposito Khan ha detto: “Sono soddisfatto che ci sia una base ragionevole per ritenere che presuntidi...

