La Cina non molla Mosca. Ecco l'asse putiniano globale

Capire la geografia del nuovo mondo, quello che si va creando dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è stato facile anche per via dell'intensa settimana di impegni delle istituzioni internazionali. Oggi l'assemblea generale delle Nazioni Unite di New York, convocata d'urgenza ieri per discutere dell'attacco della Russia, definirà i confini di questa nuova geografia quando si voterà l'adozione della Risoluzione contro Mosca. I rappresentanti dei paesi che l'hanno sostenuta, ieri nell'Aula del Palazzo di vetro hanno sostituito i segnaposto con una scritta in blu e giallo: "Today we are all Ukraine". Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha detto che "la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, devono essere rispettate", e poi ha annunciato il piano ...

