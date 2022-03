La Cina esagera | lanciati ben 22 satelliti con un solo razzo Lunga Marcia 8 | ecco a cosa serviranno

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Che Pechino avesse un ambiziosissimo piano per lo spazio, si sapeva da tempo. Ma lanciare ventidue satellite con un, non èda poco. Un altro ardito piano di unache guarda lassù e sogna in grande. Satellite – Adobe StockE’ stato il secondoLong March 8 a stabilire il primato di un lancio senza precedenti per una serie di compagnie spaziali commerciali cinesi. Ilè decollato dal Wenchang Satellite Launch Center alle 22:06 dello scorso 26 febbraio, insieme con la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), volando senza la coppia di booster laterali utilizzati nella prima missione (a dicembre 2020, proprio a ridosso della pandemia da Coronavirus). 50,3 metri di lunghezze e con una massa di 356 il Long March 8 è stato ...

Advertising

PierluigiDiMat2 : @Efisio31251859 @borghi_claudio L'accordo GAZPROM-CNPC per 48mld di m.cubi di gas anno inizierà solo fra 2/3anni.Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina esagera

Computer Magazine

... non sidicendo che un grande numero di atleti - forse quindici, forse addirittura venti - ...della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in...Considerando che per ora i due dispositivi sono stati svelati solamente per la, non possiamo ... Per il resto, si tratta di un dispositivo che nondal punto di vista del design, risultando ...Rassegna ragionata dal web sulla necessità di capire (senza giustificare) il motivo per cui Putin ha deciso di invadere l’Ucraina ...AGI - Non è facile trovare una risposta, ma una cosa è certa: i mercati sono cinici, pensano ai soldi (non a caso ieri a Wall Street hanno brillato i titoli del settore della difesa), ma le Borse non ...