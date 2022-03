La censura dell’informazione in Russia: dov’è finito il giornalismo indipendente? (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Eco di Mosca e Dozhd TV, due degli organi di informazioni più critici nei confronti della politica del Presidente Putin, sono stati silenziati ieri. Aumentano le strette repressive nei confronti dei russi che cercano di dissociarsi dall’operato del loro Capo di Stato. Le parole guerra, attacco e invasione sono diventate impronunciabili, per il governo si tratta ancora di un’operazione militare speciale. La censura in Russia asseconda le narrazioni del Cremlino La censura in Russia è in linea con le narrazioni fatte da Putin e dai più alti rappresentanti del Cremlino negli ultimi giorni. Coerentemente con le strategie adottate dal Presidente in questa guerra, i caratteri autoritari del suo governo si definiscono sempre di più. Non c’è voce per i dissidenti, coloro che non hanno adottato il punto di vista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Eco di Mosca e Dozhd TV, due degli organi di informazioni più critici nei confronti della politica del Presidente Putin, sono stati silenziati ieri. Aumentano le strette repressive nei confronti dei russi che cercano di dissociarsi dall’operato del loro Capo di Stato. Le parole guerra, attacco e invasione sono diventate impronunciabili, per il governo si tratta ancora di un’operazione militare speciale. Lainasseconda le narrazioni del Cremlino Lainè in linea con le narrazioni fatte da Putin e dai più alti rappresentanti del Cremlino negli ultimi giorni. Coerentemente con le strategie adottate dal Presidente in questa guerra, i caratteri autoritari del suo governo si definiscono sempre di più. Non c’è voce per i dissidenti, coloro che non hanno adottato il punto di vista ...

