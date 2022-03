La Bicocca fa retromarcia sul corso di Paolo Nori su Dostoevskij | “Nessuna censura | si farà”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “, ilsi terrà come previsto“. In mattinata dallaarriva ladella rettrice Giovanna Iannantuoni sull’annullamento delle lezioni che, scrittore ed esperto di letteratura russa, avrebbe dovuto tenere la prossima settimana su, ma che – come denunciato da lui stesso in un video su Instagram – era stato sospeso per “evitare polemiche soprattutto interne”. Lafasuldisu“Ho invitatoper un caffè in rettorato – ha fatto sapere la rettrice – e lui ha accettato. C’è stato un malinteso in un momento di grande tensione. ...