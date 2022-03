La Banca russa Sberbank lascia il mercato europeo (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Usa per l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso di lasciare il mercato europeo: lo riporta l’agenzia Interfax citando un comunicato di Sberbank. Prezzo del petrolio ancora in aumento sui mercati delle materie prime: il greggio con consegna ad aprile passa di mano a 109,87 dollari dopo aver toccato anche i 110 dollari con un aumento del 6,25%. Il Brent con consegna a maggio è scambiato a 111,39 dollari con un aumento del 6,12%. Intanto il rublo resta debole. La moneta russa, che prima della guerra in Ucraina trattava a 75 sul dollaro, viene scambiata a 107, sopra soglia 100. Si tratta di un lieve recupero rispetto al cambio di ieri sera quando ci volevano 112 rubli per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) La, sanzionata da Ue e Usa per l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso dire il: lo riporta l’agenzia Interfax citando un comunicato di. Prezzo del petrolio ancora in aumento sui mercati delle materie prime: il greggio con consegna ad aprile passa di mano a 109,87 dollari dopo aver toccato anche i 110 dollari con un aumento del 6,25%. Il Brent con consegna a maggio è scambiato a 111,39 dollari con un aumento del 6,12%. Intanto il rublo resta debole. La moneta, che prima della guerra in Ucraina trattava a 75 sul dollaro, viene scambiata a 107, sopra soglia 100. Si tratta di un lieve recupero rispetto al cambio di ieri sera quando ci volevano 112 rubli per ...

borghi_claudio : Sempre in merito a quanto vi ho detto oggi pomeriggio nella diretta ecco il comunicato della banca Centrale Russa..… - rtl1025 : ?? Gli Stati Uniti vietano con effetto immediato tutte le transazioni con la Banca centrale russa. Lo annunciano le… - ladyonorato : BCE dichiara fallita banca Sberbank Europa (100% russa) Ha filiali in Germania, Slovenia, Croazia. - s_t3fan0 : @MarkChierici La riporto come mi è stata detta, non ho modo di verificare: ieri sera una ragazza bosniaca mi ha det… - SoniaDiSario : RT @ultimenotizie: La banca russa #Sberbank, sanzionata da Ue e Usa per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha dec… -