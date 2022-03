Kiev, sul treno non ci sono posti e scoppia il panico tra la gente per salire sui vagoni: video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il panico. La guerra in Ucraina va avanti. Da Kiev a Kharkiv, le bombe e i missili russi continuano a piovere sulle città ucraine. I civili, o meglio la gente che non resta a combattere e a resistere contro l’avanzata delle truppe da Mosca prende d’assalto qualsiasi mezzo di trasporto per mettersi in fuga dalla guerra. In un video, pubblicato dal Daily Mail e rilanciato sui social, centinaia di persone si accalcano in preda alla disperazione davanti a un treno in partenza da Kiev per cercare di scappare dall’Ucraina. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/03/VID 20220302 091010 301-1.mp4 Sembra un film, ma non lo è. Il video è stato girato alla stazione centrale dei treni di Kiev la sera di martedì 1 marzo. Lo stesso giorno in cui era ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il. La guerra in Ucraina va avanti. Daa Kharkiv, le bombe e i missili russi continuano a piovere sulle città ucraine. I civili, o meglio lache non resta a combattere e a resistere contro l’avanzata delle truppe da Mosca prende d’assalto qualsiasi mezzo di trasporto per mettersi in fuga dalla guerra. In un, pubblicato dal Daily Mail e rilanciato sui social, centinaia di persone si accalcano in preda alla disperazione davanti a unin partenza daper cercare di scappare dall’Ucraina. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/03/VID 20220302 091010 301-1.mp4 Sembra un film, ma non lo è. Ilè stato girato alla stazione centrale dei treni dila sera di martedì 1 marzo. Lo stesso giorno in cui era ...

