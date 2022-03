Kiev, gli danno cibo e un telefono per chiamare la madre: soldato russo catturato scoppia a piangere (video) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta facendo il giro del web il video di un soldato russo catturato dalle forze armate ucraine a cui un gruppo di donne del posto hanno offerto del cibo con cui rifocillarsi e un telefono per videochiamare la mamma. E quelle immagini, del ragazzo – giovanissimo – che scoppia in un pianto liberatorio all’udire la voce di sua madre commuove per l’umanità che irrompe in uno scenario devastante di guerra, distruzione e morte. Fa il giro del web il video del soldato russo catturato e rifocillato da cittadini ucraini Poche immagini, quelle raccolte nel video, diffuso sui canali Telegram ucraini, in questo caso da Nexta Live. Poche immagini ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta facendo il giro del web ildi undalle forze armate ucraine a cui un gruppo di donne del posto hanno offerto delcon cui rifocillarsi e unperla mamma. E quelle immagini, del ragazzo – giovanissimo – chein un pianto liberatorio all’udire la voce di suacommuove per l’umanità che irrompe in uno scenario devastante di guerra, distruzione e morte. Fa il giro del web ildele rifocillato da cittadini ucraini Poche immagini, quelle raccolte nel, diffuso sui canali Telegram ucraini, in questo caso da Nexta Live. Poche immagini ...

