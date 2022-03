Kiev dice sì a Mosca: "Stasera riprendiamo i negoziati". Onu: “Uccisi 13 bambini”. Quasi 900mila profughi”. Lavrov: “Terza guerra mondiale sarebbe nucleare” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alba cupa quella che apre la giornata in cui le delegazioni di Ucraina e Russia si vedranno per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando Kiev . Nella... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alba cupa quella che apre la giornata in cui le delegazioni di Ucraina e Russia si vedranno per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando. Nella...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'No'. Così Biden risponde a chi chiede se gli americani si devono preoccupare di una guerra nucleare. 'Ora non c'è… - ilriformista : “Ciò che #Putin non tollera non è lo stato di #Ucraina ma lo Stato di diritto. Teme collegamenti con spinte democra… - MattiaBBagnoli : Nelle more delle cose. L’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, dà un sostegno vero a noi giornalisti e… - UnicronPlanetM : RT @Andyesti: @_kuball_ @NoleRulez7 @UnicronPlanetM Macché, se la narrazione dice che la Russia non ha un'aviazione militare adeguata, è si… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Kiev si dice pronta per il secondo round di colloqui con la delegazione russa ma aggiunge che non accetterà ultimatum d… -