Ketanji Brown Jackson prima donna di colore alla Corte Suprema degli Usa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidenteStati Uniti d’America, Joe Biden, nomina. E’ laafroamericana ad entrare nel massimo organismo giuridicoUsa. Nata a Washington ma cresciuta a Miami, in Florida, laha 51 anni ed è laureata ad Harvard. Attualmente è giudice presso lad’Appello del Distretto della Capitale statunitense. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sul fronte interno, sono tre i temi al centro dell'intervento: economia, Covid, e la nomina del nuovo giudice della Corte Suprema, dove Biden spera venga confermataJackson, che sarebbe ...Dopo la nomina dell'abortistaJackson per la Corte Suprema, Biden voleva presentarsi ieri alla nazione come il presidente più abortista della storia, ma i sostenitori della vita hanno ...E’ la prima donna afroamericana ad entrare nel massimo organismo giuridico degli Usa. Nata a Washington ma cresciuta a Miami.New York Joe Biden si presenta davanti al Congresso a Camere riunite per il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, appuntamento dominato dall'invasione russa dell'Ucraina ...