Kate e William “perdono” il loro titolo: il protocollo reale è stato violato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il titolo di William e Kate? Duca e Duchessa, oppure Principe e Principessa o ancora Altezza reale. In Galles li hanno persi tutti! Negli ultimi giorni la Famiglia reale è stata protagonista di una lunga serie di incontri in Galles, in occasione della festa nazionale di Saint David, che si celebra il 1° Marzo. Dal momento che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildi? Duca e Duchessa, oppure Principe e Principessa o ancora Altezza. In Galles li hanno persi tutti! Negli ultimi giorni la Famigliaè stata protagonista di una lunga serie di incontri in Galles, in occasione della festa nazionale di Saint David, che si celebra il 1° Marzo. Dal momento che L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : La regina Elisabetta guarita dal Covid, va subito da William e Kate - infoitcultura : La regina Elisabetta si riprende dal Covid e pensa subito ai nipoti: il 'regalo' per William e Kate (e non solo) - Gio_Scorza : RT @FilippettiNews: Londra ha bandito gli oligarchi russi, dopo che per anni ha aperto loro le porte. #Abramovich deve dire addio al @Chels… - FilippettiNews : Londra ha bandito gli oligarchi russi, dopo che per anni ha aperto loro le porte. #Abramovich deve dire addio al… - VanityFairIt : I duchi pare stiano davvero pensando di lasciare il centro di Londra per tornare a vivere immersi nel verde, la pas… -