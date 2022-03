Juventus | Zaniolo la priorità di Cherubini | già fatta la prima mossa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercatosarebbe il nome numero uno sulla lista degli acquisti dei bianconeri Tuttosport fa oggi il punto della situazione sull’interesse della Juve per Nicolò, nome tornato prepotentemente a circolare nell’ambiente nelle ultime settimane. Il fantasista giallorosso sarebbe il primo nome sulla lista degli acquisti di, che lacon l’entourage, anche se sottotraccia, l’avrebbe già. E lo stesso numero 22, senza rinnovo, sarebbe pronto a lasciare la Roma, vedendosi con una sola maglia in futuro: quella bianconera. Non tanto per questioni di tifo, anche se la fede delragazzo era nota, quanto per la volontà di vincere qualche trofeo in Italia e provare a farlo in Europa. LEGGI TUTTE ...

Tuttosport fa oggi il punto della situazione sull'interesse della Juve per Nicolò Zaniolo, nome tornato prepotentemente a circolare nell'ambiente nelle ultime settimane. Il fantasista giallorosso sarebbe il primo nome sulla lista degli acquisti dei bianconeri. Il tutto nel momento in cui Zaniolo sta sgomitando per farsi amare da Mourinho, critico per le sue prestazioni, vedi like ai post dei giocatori della Juventus poco graditi al tifo giallorosso, di lui si parla in ottica mercato. Qualora Dybala dovesse andare via, la Juventus sembra aver individuato il sostituto; si tratta di Nicolò Zaniolo. L'idea sembra quella di destinare i soldi del rinnovo di Dybala per l'acquisto del giocatore della Roma.