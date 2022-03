Juventus, Ramsey delude anche in prestito: l’unica soluzione per il futuro! (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’avventura di Ramsey con gli scozzesi dei Glasgow Rangers non é certamente iniziata nel migliore dei modi. Appena 94 i minuti giocati e una sola partita giocata da titolare contro gli Annan Athletic nella coppa nazionale. Un flop che non sorprende più di tanto considerando i tanti problemi avuti dal centrocampista gallese nella sua esperienza alla Juventus. Aaron Ramsey centrocampista della Juventus, in prestito ai Glasgow RangersAaron era arrivato in Scozia con la formula del prestito ma il biglietto di ritorno è già, praticamente, fatto. L’ex Arsenal a giugno tornerà alla Juventus che avrà l’arduo compito di chiudere questa storia molto onerosa considerando l’ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus. A un anno dalla scadenza del contratto il club bianconero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’avventura dicon gli scozzesi dei Glasgow Rangers non é certamente iniziata nel migliore dei modi. Appena 94 i minuti giocati e una sola partita giocata da titolare contro gli Annan Athletic nella coppa nazionale. Un flop che non sorprende più di tanto considerando i tanti problemi avuti dal centrocampista gallese nella sua esperienza alla. Aaroncentrocampista della, inai Glasgow RangersAaron era arrivato in Scozia con la formula delma il biglietto di ritorno è già, praticamente, fatto. L’ex Arsenal a giugno tornerà allache avrà l’arduo compito di chiudere questa storia molto onerosa considerando l’ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus. A un anno dalla scadenza del contratto il club bianconero ...

