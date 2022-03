Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina: al Franchi osservato speciale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano a un altro colpo dalla Fiorentina, al Franchi ci sarà un osservato speciale Fiorentina-Juve di questa sera non sarà solamente una gara valida per le semifinali di Coppa Italia, ma anche l’occasione per i bianconeri di osservare da vicino un possibile colpo di mercato per la prossima estate. Lo riferisce Tuttosport, che sottolinea come Nikola Milenkovic sia ancora nei pensieri di Cherubini, dopo essere stato accostato alla Vecchia Signora nelle scorse stagioni. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2023 e i prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per il suo passaggio all’ombra della Mole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato: i bianconeri pensano a un altro, alci sarà un-Juve di questa sera non sarà solamente una gara valida per le semifinali di Coppa Italia, ma anche l’occasione per i bianconeri di osservare da vicino un possibiledi mercato per la prossima estate. Lo riferisce Tuttosport, che sottolinea come Nikola Milenkovic sia ancora nei pensieri di Cherubini, dopo essere stato accostato alla Vecchia Signora nelle scorse stagioni. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2023 e i prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per il suo passaggio all’ombra della Mole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

Advertising

gilnar76 : Mercato Juve, osservato speciale al Franchi: nuovo colpo dalla Fiorentina? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - JuventusUn : #Juventus, il nuovo partner di #Vlahovic | Promessa e colpo da 60 milioni! IL COLPO? - fainformazione : 'Juventus, una Signora per 2'. Anteprima Fiorentina - Juventus Nuovo episodio della collana di 'Juventus, una Sign… - fainfosport : 'Juventus, una Signora per 2'. Anteprima Fiorentina - Juventus Nuovo episodio della collana di 'Juventus, una Sign… - leonardobeca : RT @MatteoDovellini: 'Sono a casa'. Gabriel Omar Batistuta è a Firenze. Il Re Leone, tornato per la presentazione del progetto del nuovo st… -