Juventus | hanno preso Milinkovic Savic | resta in Serie A

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News Lazio eavrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di: la società biancoceleste sarebbe pronta a cedere il centrocampista serbo per una cifra intorno ai 100 milioni di euro.? Il calciatore ha completato la sua avventura e crescita nella Lazio e ora è alla ricerca di un giocatore di spicco nel campionato italiano. Inter e, infatti, da tempo interessavano al giocatore, ma ora laè pronta a portare a termine l'acquisizione di. Il club bianconero punta a rafforzare il centrocampo con un bel tiro dell'attacco di Dusan Vlahovic. Per questoè un vero bersaglio per la Juve, e vuole comprare ad Allegri un giocatore che sappia fare il salto tra ...

Advertising

capuanogio : #Inter, #Milan e #Roma hanno ricevuto comunicazione dalla #UEFA sul mancato rispetto dei limiti #FFP, entro un mese… - GiovaAlbanese : #McKennie in stampelle al J Medical: esami più approfonditi con i sanitari della #Juventus dopo le prime valutazion… - MGBasolu : RT @pisano_giacomo: Cos'hanno Milan e Inter più della Juventus? - ZlatanSs89 : RT @AloBrasil1974: E dopo il derby di ieri per la maggior parte dei quotidiani nazionali Napoli e Juventus hanno il sorriso e possono punta… - pisano_giacomo : Cos'hanno Milan e Inter più della Juventus? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus hanno

... che con Vincenzo Italianodavvero cambiato passo rispetto alle ultime stagioni e, per ... nella lettura delle probabili formazioni di Fiorentina. QUOTE E PRONOSTICO L'agenzia Snai ha ...Diversi video nel post partita di Empoli -messo in evidenza la reazione di Vlahovic per aver conquistato una punizione nei secondi finali, una punizione che ha aiutato laa ...Che sia 3-5-2 o 4-4-2, però, cambia poco per una Juventus che dovrà essere tanto camaleontica quanto inviolabile in difesa. Le grandi partite hanno sempre esaltato lo spirito e le qualità di De Ligt, ...La Juventus è a 'caccia' di un difensore. Nel mirino Araujo del Barcellona. Sul giocatore c'è anche lo United, che offre 10 mln di ingaggio ...