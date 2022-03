Juventus-Fiorentina in tv | data | orario e diretta streaming semifinale ritorno Coppa Italia

(Di mercoledì 2 marzo 2022)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sulla, l’e ladelladidella2021/2022. Dopo l’andel Franchi, è nuovamente tempo di scendere in campo per giocarsi il pass per la finale. All’Allianz Stadium i bianconeri tenteranno di difendere il loro status di campioni in carica, ma i viola sono affamati. Appuntamento alle ore 21,ancora da decidere in un giorno tra martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, contv su Canale 5 esu Mediaset Play. SportFace.

Nedved: "Vlahovic come Ronaldo. Scudetto. Prima non ci credevo. Ora?". Le parole del vicepresidente dellaAi microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato prima diJuve. Le sue dichiarazioni. COPPA ITALIA OBIETTIVO PIU' FACILE ...Commenta per primo Stefano Sorrentino parla a Mediaset di Vlahovic che torna a Firenze in: 'Per Vlahovic sarà una gara particolare, anche se a mio avviso i 10mila fischietti non lo toccheranno minimamente. E' un grande campione. Sono curioso di vedere l'accoglienza ...Non è mai una partita come tutte le altre, soprattutto questa volta: Fiorentina-Juventus mette in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia in una doppia sfida che promette grandi emozioni. Non solo ...Oggi, 2 marzo 2022, alle ore 21:00 si giocherà la seconda delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. L'andata della sfida si giocherà al Franchi di Firenze, con Dusan Vlahovic che rit ...