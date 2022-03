Juve, Perin: 'Vlahovic contro la Fiorentina? L'ho visto concentrato...' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mattia Perin, portiere della Juve, parla prima della partita con la Fiorentina: "Per noi è una partita importante, passare il turno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mattia, portiere della, parla prima della partita con la: "Per noi è una partita importante, passare il turno...

Advertising

_Morik92_ : Questione rinnovi in casa #Juve: - Per #Dybala si attende arrivo #Antun ai primi di marzo. - Per #Cuadrado resta… - juve_magazine : COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Per noi è una partita fondamentale, Vlahovic è concentrato' - gilnar76 : Perin a Mediaset: «Fiorentina Juve molto sentita qui. Ecco come sta Vlahovic» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Tiarossi2 : RT @junews24com: Perin a Mediaset: «Fiorentina Juve molto sentita qui. Ecco come sta Vlahovic» - - junews24com : Perin a Mediaset: «Fiorentina Juve molto sentita qui. Ecco come sta Vlahovic» - -