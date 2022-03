Joe Biden, il discorso (con gaffe) sullo Stato dell’Unione: «Putin dittatore, cacceremo gli oligarchi» – Il video (Di mercoledì 2 marzo 2022) È dedicato per un terzo all’Ucraina il primo discorso di Joe Biden sullo Stato dell’Unione. In apertura il presidente degli Stati Uniti rende omaggio all’ambasciatrice ucraina Oksana Markarova, accolta da una standing ovation nel Congresso. «La libertà trionferà sempre sulla tirannia», ha esordito Biden. Vladimir Putin «ha fatto male i calcoli: pensava di invadere senza problemi l’Ucraina invece si è trovato di fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini». Poi fa sapere che chiuderà il cielo americano agli aerei russi. «Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) È dedicato per un terzo all’Ucraina il primodi Joe. In apertura il presidente degli Stati Uniti rende omaggio all’ambasciatrice ucraina Oksana Markarova, accolta da una standing ovation nel Congresso. «La libertà trionferà sempre sulla tirannia», ha esordito. Vladimir«ha fatto male i calcoli: pensava di invadere senza problemi l’Ucraina invece si è trovato di fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini». Poi fa sapere che chiuderà il cielo americano agli aerei russi. «Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Unrusso sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono ...

