Jean-Pierre Pernaut dans le coma ? De nouvelles affirmations alarmantes sur l’état de santé du journaliste

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Depuis le 17 décembre dernier,est absent de la chaîne LCI. Frappé par un cancer du poumon, lesuit une radiothérapie ainsi que de nombreux examens. “On croise les doigts, on s’accroche et on se bagarre. Celui du poumon n’est pas forcément le plus simple, mais je fais confiance aux médecins” avait-il déclaréles colonnes du Parisien. S’il a combattu un premier cancer, ce second est une nouvelle épreuve pour l’ancien présentateur du 13 heures qui avait préféré partir en vacances en décembre dernier : “Je ne veux absolument pas faire de contrôle en décembre. Je veux d’abord partir en vacances. Je ne veux pas que l’on me gâche encore mes vacances, comme cet été. Donc, aux vacances d’hiver, on part au soleil, et puis au mois de janvier, on fera un contrôle” Mais selon ...

Advertising

Maruzzella8720 : RT @Maruzzella8720: Castello di Saint-Pierre ???? Valle d'Aosta #Italia Foto di Jean P.Blanc - milabigiu : La SNCF consentirà ai rifugiati ucraini di viaggiare gratuitamente sui treni in Francia, liberamente..???? Il CEO di… - BaroneZaza70 : RT @scastaldi9: @agustin_gut @Rebeka80721106 @neblaruz @CristianeGLima @AlessandraCicc6 @PrestiDaniela @albertopetro2 @BaroneZaza70 @ampoma… - GerardLDonadoni : RT @scastaldi9: @agustin_gut @Rebeka80721106 @neblaruz @CristianeGLima @AlessandraCicc6 @PrestiDaniela @albertopetro2 @BaroneZaza70 @ampoma… - CasaLettori : RT @scastaldi9: @agustin_gut @Rebeka80721106 @neblaruz @CristianeGLima @AlessandraCicc6 @PrestiDaniela @albertopetro2 @BaroneZaza70 @ampoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Jean Pierre

... con lo scopo di recuperare le prostitute e aprirle al mistero della fede, l'Arca diVanier, ... Fondata da due laici, nel 1972,Goursat e Martine Lafitte, dal 1975 il centro spirituale della ...In segno di solidarietà i capi delle diplomazie di Francia e Germania,- Yves Le Drian e Annalena Baerbock, hanno incontrato il loro collega polacco Zbigniew Wodzimierz Rau a ód, nell'ambito del ...Machines made of atoms are being used to sew together new materials molecule by molecule, which could open the floodgates to all manner of innovation ...Pernod Ricard has signed an agreement to acquire a majority stake in French winery Château Sainte Marguerite for an undisclosed sum.