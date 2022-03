Italia’s Got Talent, anticipazioni 2 marzo: arriva il Golden Buzzer cumulativo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 2 marzo, su Sky Uno, andrà in onda la sesta puntata di Italia ‘s Got Talent. Stando alle anticipazioni, anche questo appuntamento stupirà gli spettatori con fantastiche esibizioni. I concorrenti, sempre più agguerriti, daranno il massimo per arrivare in finale. Sorprendentemente, ai giudici, verrà concessa la possibilità di un Golden Buzzer cumulativo. Si tratta di una novità assoluta che si basa sul consenso unanime della giuria. Ovviamente, tra una performance e l’altra, non mancheranno i simpatici siparietti dei giudici. Anche questa volta, sarà possibile assistere alle interazioni tra Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. testo Abbonati subito a Sky per non perdere la prossima puntata di Italia’s Got ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 2, su Sky Uno, andrà in onda la sesta puntata di Italia ‘s Got. Stando alle, anche questo appuntamento stupirà gli spettatori con fantastiche esibizioni. I concorrenti, sempre più agguerriti, daranno il massimo perre in finale. Sorprendentemente, ai giudici, verrà concessa la possibilità di un. Si tratta di una novità assoluta che si basa sul consenso unanime della giuria. Ovviamente, tra una performance e l’altra, non mancheranno i simpatici siparietti dei giudici. Anche questa volta, sarà possibile assistere alle interazioni tra Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. testo Abbonati subito a Sky per non perdere la prossima puntata diGot ...

