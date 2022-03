Italia’s Got Talent 2022, video Golden Buzzer di Frank al flautista Medhat Mamdouh (Di mercoledì 2 marzo 2022) Italia’s Got Talent 2022 il Golden Buzzer di Frank Matano, assegnato nella puntata del 23 febbraio 2022, va al flautista/beatboxer Medhat Mamdouh (video) Mercoledì 23 febbraio 2022 su Sky Uno e martedì 1 marzo su Tv8 è andata in onda la quinta puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano e Elio sono tornati alla scoperta di nuovi Talenti, con due Golden Buzzer ancora da assegnare: quello di Frank e quello di Lodovica Comello, la conduttrice. Nella quinta puntata Frank si è tolto un grande pensiero e ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 marzo 2022)GotildiMatano, assegnato nella puntata del 23 febbraio, va al/beatboxer) Mercoledì 23 febbraiosu Sky Uno e martedì 1 marzo su Tv8 è andata in onda la quinta puntata delle audizioni diGot. Federica Pellegrini, Mara Maionchi eMatano e Elio sono tornati alla scoperta di nuovii, con dueancora da assegnare: quello die quello di Lodovica Comello, la conduttrice. Nella quinta puntatasi è tolto un grande pensiero e ...

