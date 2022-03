Italian Football League sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports (Di mercoledì 2 marzo 2022) Siglato l’accordo di partnership che legherà la IFL, il campionato Italiano di massima divisione di Football americano, a Eleven Sports, provider internazionale di servizi OTT dedicati allo sport.Il Football americano Italiano cambia passo e lo fa lanciando una prestigiosa collaborazione con Eleven Sports, piattaforma OTT dedicata alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali e al lifestyle entertainment.Per i... Leggi su digital-news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Siglato l’accordo di partnership che legherà la IFL, il campionatoo di massima divisione diamericano, a, provider internazionale di servizi OTT dedicati allo sport.Ilamericanoo cambia passo e lo fa lanciando una prestigiosa collaborazione con, piattaforma OTT dedicata alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali e al lifestyle entertainment.Per i...

Advertising

Deadpoooolkes : @EmiratesFACup @JackGrealish @ManCityES @ESPNmx Perfect Pirlo pass for Brilliant Baggio goal - Juventus v Brescia /… - matgand77 : RT @ElevenSportsIT: Il Football Americano è su Eleven Sports! ?? Per i prossimi tre anni tutta l'Italian Football League in onda su https://… - ElevenSportsIT : Il Football Americano è su Eleven Sports! ?? Per i prossimi tre anni tutta l'Italian Football League in onda su… - Milanosportiva : Football americano: Seamen Milano in finale per l'Italian Bowl 2021 senza giocare -