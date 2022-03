Italia in preghiera, 2 marzo: ecco tutte le info per seguire la diretta TV (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come collegarsi per partecipare alla diretta del Santo Rosario. Un momento importante di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza al Cielo, in questo Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Napoli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come collegarsi per partecipare alladel Santo Rosario. Un momento importante diche unisce l’intera e che si innalza al Cielo, in questo Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Napoli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

