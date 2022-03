Ispettorato del lavoro | venerdì un presidio a Bergamo

(Di mercoledì 2 marzo 2022). “Ingiusta e discriminatoria”: così i lavoratori dell’Territoriale deldihanno definito, al termine di una settimana di assemblee, la loro esclusione dall’erogazione di un aumento. “Eppure a noi dipendenti dell’si applica la stessa contrattazione collettiva del comparto Ministeri, abbiamo cioè lo stesso CCNL” spiega oggi Michela Orefice, lavoratrice dell’ente e delegata della FP-CGIL di. “Contro questa inspiegabile esclusione, frutto di una interpretazione puramente letterale e restrittiva del testo di una legge del 2019, il nostro settore scenderà in sciopero in tutto il Paese il prossimo 18 marzo”. In vista di quella data, per4 marzo è stato organizzato unche si svolgerà di ...

I lavoratori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non sono dipendenti di serie B". ROMA (ITALPRESS) – "E' inammissibile che il Governo, a fronte di un aumento dei compiti e delle responsabilità degli Ispettori del Lavoro, li escluda poi dagli aumenti conquistati con il rinnovo ... Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all'esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile di Montemiletto.